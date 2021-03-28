Воронеж, , 11:42 — REGNUM Один человек погиб, четверо получили ранения в результате аватоаварии в Воронеже 27 марта. По факту аварии начата процессуальная проверка, ход проверки взят на контроль прокуратурой района, сообщил корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора области Михаил Усов.

ДТП произошло около 23:30 у дома 40 «а» по улице Героев России. По предварительным данным, подросток, управляя Mitsubishi Carisma, при совершении обгона, не справился с управлением и врезался в дерево. Сам водитель скончался на месте аварии. В результате ДТП ранения получили четверо пассажиров: двое молодых людей в возрасте 23 и 24 лет, а также две девушки в возрасте 20 и 24 лет, все они госпитализированы.

Как установлено, погибший подросток состоял на профилактическом учете в полиции, в связи с судимостью за совершение грабежа и находился на испытательном сроке. Ключи от автомобиля подростку передал собственник машины, который находился в состоянии алкогольного опьянения. Решается вопрос о привлечении собственника автомобиля к ответственности за передачу управления транспортным средством лицу, не имеющему водительского удостоверения. Проводится процессуальная проверка.