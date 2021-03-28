Ростов-на-Дону, , 11:39 — REGNUM В Ростовской области за последние сутки выявили 243 носителя коронавируса. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 28 марта. Это на один случай заражения меньше, чем днём ранее.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вакцинацию необходимо ускорить — трансляция»

Положительный результат теста на коронавирус получили жители 50 муниципальных образований Ростовской области с наибольшим приростом в Ростове-на-Дону (93). В остальных территориях выявили от одного до семи носителей инфекции. Более 30% заразившихся — люди старше 66 лет, 9,5% — дети.

За весь период пандемии в Ростовской области зарегистрировано 80 115 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели почти 72 тысячи пациентов.

Читайте ранее в этом сюжете: Ещё 244 жителя Ростовской области заразились коронавирусом