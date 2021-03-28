Тюмень, , 11:38 — REGNUM В Тюмени в эндоскопическом отделении «Медицинского города» в повседневную практику внедряется метод нейролизиса — обезболивание пациентов с терминальной стадией рака с применением чистого спирта. Об этом сообщает региональный департамент здравоохранения.

Первым пациентом, прошедшим данную процедуру, стал пациент с раком поджелудочной железы четвертой стадии. Победить болезнь на данном этапе уже невозможно. Чтобы снять пациентам боль, применяются наркотические анальгетики. Чтобы снизить дозу и кратность приема наркотических обезболивающих препаратов, пациенту проводят блокаду чревного нервного сплетения. Во ходе операции в него при помощи специальной иглы вводят 95% спирт. Нервные окончания частично разрушаются и, как следствие, снижаются болевые ощущения и пациент испытывает меньшую боль.

Отмечается, что необходимое для нейролизиса оборудование — эхоэндоскопический комплекс — приобретено в рамках национального проекта «Здравоохранение». Навыки проведения процедуры тюменские врачи отработали на учёбе в Москве и Санкт-Петербурге.