Воронеж, , 11:36 — REGNUM В Воронежской области подтвердилось 209 новых случаев заражения коронавирусом, статистику за сутки опубликовал 28 марта региональный оперативный штаб. Накануне, 27 марта, было зафиксировано 212 новых случаев заражения.

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Выписаны за минувшие сутки 214 пациентов. В статистику смертности за последние 24 часа включено 14 новых летальных исходов.

Всего за период пандемии в Воронежской области положительные результаты тестов на коронавирус получили 74 539 человек. Выздоровели после COVID-19 69 185 пациентов. Общее число жертв инфекции в регионе достигло 2 760 человек.