Лас-Вегас, США, , 11:51 — REGNUM Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт рассказал, кто может стать соперником в следующем поединке нового чемпиона UFC в тяжелом весе — камерунца Франсиса Нганну. Его слова на эту тему 28 марта приводит MMA Junkie.

«Мне нравится идея боя (американского бойца Джона) Джонса против Нганну. Мы близки к сделке, можем заключить ее хоть ближайшим вечером», — сказал он.

При этом Уайт подчеркнул, что одно дело писать о таком поединке в социальной сети Twitter, и совсем другое — выйти на бой в октагон.

«Джон Джонс знает, что может победить Нганну, но прямо сейчас Франсис — чемпион мира в тяжелом весе. Все, что нужно сделать Джону, — взять трубку, позвонить, и мы заключим сделку», — добавил президент UFC.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Фрэнсис Нганну победил досрочно представителя США Стипе Миочича в поединке на турнире UFC 260.