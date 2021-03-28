Москва, , 11:31 — REGNUM Сенатор Алексей Пушков (Пермский край) прокомментировал решение Китайской Народной Республики ввести санкции против граждан США и Канады за то, что Вашингтон и Оттава ввели односторонние санкции против Китая за якобы нарушение прав человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе. Соответствующее сообщающие Пушков опубликовал в своем Telegram-канале.

Напомним, что Китай не стал церемониться и сразу же ввел ответные санкции против США и Канады. В частности, санкции были введены против ряда американских и канадских физических лиц. Также санкции были введены против Великобритании и Евросоюза, которые, вслед за Вашингтоном, поспешили ввести санкции против КНР за якобы преследование «уйгурского мусульманского меньшинства в Синьцзяне».

Пушков отметил, что начав политику санкций, США еще не испытали на себе встречные санкции со стороны других государств. Однако Соединенные Штаты неизбежно столкнутся с такими санкциями и почувствуют их эффект.

«США по сути еще не испытывали на себе встречные санкции со стороны других государств, но они неизбежно столкнутся с этим. Китай способен ввести серьезные ответные меры», — написал Пушков в своем телеграм-канале.

Конечно, санкции против физических лиц вряд ли будут заметны, но вот если ответные санкции коснуться крупных проектов и интересов американского бизнеса, то эффект будет ощутимым. Кроме того, США могут столкнуться с бойкотом любых дипломатических инициатив администрации Джозефа Байдена.

«США не должны считать, что они будут определять мировую повестку дня», — подчеркнул Пушков.