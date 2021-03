Канберра, , 11:31 — REGNUM Прямая трансляция телеканала Channel Nine в Австралии была прервана 28 марта из-за кибератаки. Об этом сообщает агентство Reuters.

Вещание телеканала было прервано в ходе утренней воскресной передачи Weekend Today. В Channel Nine заявили, что вещание прервано из-за технических проблем.

По данным Reuters, причиной остановки вещания стала кибератака на компьютерные системы компании Nine Entertainment, которой принадлежит телеканал Channel Nine. Отмечается, что вследствие кибератаки также была нарушена работа издательского подразделения Nine Entertainment, выпускающего газеты Australian Financial Review и Sydney Morning Herald.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в августе 2020 года часть клиентов австралийского оператора связи Telstra лишалась доступа к сети Интернет из-за кибератаки на серверы компании.