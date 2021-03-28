Тюмень, , 12:10 — REGNUM Лыжница Татьяна Сорина стала победительницей в скиатлоне на чемпионате России (ЧР) по лыжным гонкам, проходящем в Тюмени. Об этом 28 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Победное время Сориной, выступающей за Тюменскую область, на дистанции 15 км составило 38 минут 04,0 секунды.

Второе место заняла Наталья Непряева, представляющая Архангельскую область и отставшая от победительницы на +30,7 секунды. Третье время показала Мария Истомина, которая выступает за Пермский край, чье отставание от лидера составило +38,3 секунды.

Отметим, чемпионат России по лыжным гонкам проходит в Тюмени в период с 27 марта по 4 апреля.