Ашхабад, , 11:51 — REGNUM В Туркмении сегодня, 28 марта, состоялись выборы членов Халк маслахаты Милли Генгеша, сообщает информационное агентство «Туркменистан сегодня».

Голосование началось в 10 часов утра (08:00 мск). На 48 мандатов претендовали 112 кандидатов, ранее зарегистрированных ЦИК.

«Выборщиками зарегистрированы 231 член халк маслахаты велаятов и города Ашхабада: в Ахалском велаяте — 37 выборщиков, в Балканском велаяте — 39, Дашогузском — 39, Лебапском — 38, Марыйском велаяте — 39 и в Ашхабаде — 39», — сообщает источник.

За выборами следили 440 наблюдателей. На данный момент голосование завершено, ведется подсчет голосов.

Напомним, президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов в сентябре 2019 года инициировал переход к двухпалатной системе парламента и объединению представительного органа (Халк маслахаты) и законодательного органа (Меджлиса) в одну систему органов представительной и законодательной власти. Меджлис стал исполнять функции нижней палаты, Халк маслахаты — верхней палаты парламента. В октябре 2020 года Меджлис принял закон, определяющий порядок работы нового двухпалатного органа представительной и законодательной власти, который получил название Милли генгеш.