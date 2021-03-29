29 марта 2021 | Время чтения 9 мин

Артём Дубровский, , 17:31 — REGNUM Любую игру из популярной японской франшизы Monster Hunter можно описать как «Худший кошмар сотрудников Гринписа». В проектах этой серии геймерам приходится покрепче браться за свои двуручные мечи и устраивать локальный экоцид, сотнями убивая диких зверей от мала до велика. Если закрыть глаза на этическую составляющую этих игр, то получается очень качественное и затягивающее на десятки часов интерактивное развлечение: с выверенным до мелочей геймплеем, сложными затяжными боями и бесподобным дизайном флоры и фауны.

Monster Hinter Rise Иван Шилов ©ИА REGNUM

Monster Hunter Rise — последняя часть серии, ставшая временным эксклюзивом гибридной консоли Nintendo Switch, умело продолжает дело своих предшественников и не забывает радовать преданных фанатов интересными нововведениями. А если вы никогда не охотились на восьмиметрового динозавра верхом на охотничьей собаке, то сейчас самое время попробовать — ведь это самая дружелюбная для новичков итерация Monster Hunter из когда-либо созданных.

Кому нужна история, когда есть монстры?

События Rise разворачиваются в небольшой деревушке Камуре, которую со всех сторон окружают разнообразные локации, полные огромных доисторических чудовищ. Главный герой игры (собственно, аватар игрока) — молодой охотник, вызвавшийся защищать местных жителей от напастей извне. В первые часы прохождения ему предстоит познакомиться со всеми обитателями Камуры, обучиться базовым навыкам владения оружием и убить своего первого монстра. А дальше, как и в предыдущих частях серии, охота будет лишь набирать обороты: побеждаешь чудовище — создаёшь из его шкуры и когтей новое снаряжение — идёшь сражаться с чудищем помощнее. И так до финальных титров или пока не надоест.

Краеугольным камнем сюжета Rise стало «Буйство» — совершенно новая особенность, впервые появившаяся именно в этой игре. Это особое агрессивное состояние, которое заставляет монстров собираться в стаи и коллективно нападать на Камуру. В ходе прохождения игрокам нужно будет подробнее изучить «Буйство», найти способ противостоять ему и окончательно покончить с вероломными атаками чудовищ на деревню. А помогут протагонисту в этом непростом деле местные жители, связывающие многочисленные охотничьи задания в единую историю.

Как и предыдущие части франшизы, Monster Hunter Rise нельзя в полной мере назвать сюжетной игрой. Да, разработчики из Capcom придумали связную историю, которая хоть как-то оправдывает происходящие на экране события, но подаётся она через короткие сухие диалоги и практически без видеовставок на игровом движке. Если вам нравилось смотреть на отменно срежиссированные (хоть и местами глуповатые) ролики в Monster Hunter World, то здесь вас ожидает лишь разочарование — в Rise от подобного отказались. Однако будет глупо утверждать, что проекты этой франшизы продаются миллионными тиражами из-за хитросплетений сюжета и проработанных до мелочей персонажей. Во главе угла здесь зубодробительные схватки с гигантскими монстрами и азарт, получаемый от охоты. И с этим, к большой радости всех фанатов, у Rise всё в порядке.

Магнамало — «лицо» Monster Hunter Rise и довольно опасный противник Скриншот из игры Monster Hunter Rise

Скорость, адреналин, собаки

С первого же «выхода в поле» Rise подкупает своей динамикой. Даже в сравнении с довольно шустрым World, она кажется ещё более быстрой — и это лишь усиливает ощущение кипящей крови от постоянных сражений с доисторическими исполинами. Причём дело не в ускоренных анимациях самого персонажа (а точнее, не только в них), а в том, что все элементы местного геймплея спроектированы так, чтобы игрок не тратил лишнего времени на рутинные действия. Локации стали открытыми, бесшовными и очень практичными с точки зрения их изучения — потеряться на местности теперь невозможно, а дорога до нужного монстра с любого конца карты займёт не больше десятка секунд.

Способствуют такому скоростному изучению мира и новые средства, появившиеся в арсенале охотника. Главным и самым приятным нововведением Rise лично для меня стал верный пёс Паламут, который выступает и в качестве транспорта, и в качестве незаменимой поддержки в бою. Он переносит персонажа по локации на ранее недоступных скоростях, с лёгкостью забирается по вертикальным подъёмам и позволяет «прямо в седле» использовать различные расходные предметы: зелья, пайки и небольшие ловушки. А, что самое важное, езда на Паламуте сохраняет боевую динамику во время преследования монстра.

Например, в том же World чудовище убегало от вас по четыре-пять раз за сражение, получив серьёзные ранения. После этого игрок заново точил оружие, пил зелья здоровья и на своих двоих отправлялся в погоню через всю карту, уже потеряв боевой запал и, возможно, несколько раз заплутав где-то по дороге. С Паламутом же запал сохраняется, и ни вы, ни монстр не успеваете передохнуть. Лишь только чудище попытается сменить позицию — сразу прыгаете в седло, на ходу используете все необходимые предметы и уже через несколько секунд снова навязываете неприятелю бой. Подобные приятные геймплейные мелочи помогают значительно сократить время на прохождение миссии, а возвращаться в другие части Monster Hunter без Паламутов вам, возможно, уже и не захочется.

Monster Hunter Rise: Spider-Man Edition

Ещё одним полезным гаджетом в арсенале охотника на монстров стал прутожук — невидимый жучок, позволяющий герою выпускать прочную паутину и забираться по ней практически на любую поверхность. Изучать мир с его помощью довольно интересно, но совсем необязательно. Всё же до важных для выполнения миссии локаций почти всегда можно без лишнего труда взобраться самому или верхом на Паламуте. А вот в боевую динамику использование прутожука добавляет новый уровень глубины.

Во-первых, паутину можно использовать так же, как и хватательный коготь в World — притянуться к монстру с небольшого расстояния и на высокой скорости отвесить ему несколько оплеух прямо в воздухе. Во-вторых, она позволяет мгновенно подняться на ноги после падения или мгновенно увернуться от особенно мощной атаки неприятеля. А в-третьих, с помощью паутины можно полноценно брать чудовищ под свой контроль — правда, на совсем небольшой промежуток времени.

Езда на монстре в действии Скриншот из игры Monster Hunter Rise

Именно эта функция прутожука вызывает больше всего восторга во время прохождения Rise. Войны монстров за территорию мы видели и раньше: два гигантских ящера эффектно колошматят друг друга хвостами и рвут на части клыками — словно это новая часть «Годзиллы», не иначе. Однако раньше участие игрока в этом процессе сводилось к минимуму. Стой себе, да наслаждайся зрелищем. Теперь же на монстра, получившего наибольший урон, можно запрыгнуть сверху, покрепче связать его паутинными поводьями и некоторое время поуправлять.

Геймплейно эта функция реализована довольно просто: жмёшь три кнопки (уклонение, лёгкая атака и сильная атака), стараешься не дать противнику повалить наземь осёдланного тобою монстра, а по истечению доступного срока езды используешь суперудар. Однако насколько просто и неизобретательно это ощущается, настолько эпично и красочно выглядит. Только представьте: вы охотитесь на очередного монстра по основному сюжету и вдруг на вашего неприятеля пикирует Раталос — огромный огнедышащий ящер. В ходе короткой потасовки его оглушают, и у вас появляется возможность забраться на него верхом. Покрепче связав Раталоса поводьями прутожука, вы взмываете в воздух на огромных крыльях чудовища и начинаете поливать своего оппонента потоками раскалённого пламени. А потом прямо в воздухе спрыгиваете со своего «скакуна» и продолжаете бой врукопашную — по старинке. Концентрации адреналинового экшена в таком 30-секундном моменте зачастую больше, чем в любом современном Голливудском боевике.

Как отвлечься от охоты? Конечно же охотой!

Благодаря этим приятным нововведениям и уже устоявшимся «фишкам» франшизы Monster Hunter, играть в Rise не надоедает на протяжении нескольких десятков часов (я наиграл в версию для прессы около 35 часов, но для настоящих фанатов это значение довольно быстро перевалит за сотню). Монстров в ней достаточно, а чудовища-дебютанты радуют как дизайном, так и стилем боя — мне, например, особенно запала в душу проворная крылатая обезьяна Бисятэн, использующая в бою элементы из брейк-данса и умеющая бросаться в охотника едой.

От классической охоты всегда можно отдохнуть за «Буйством» — новым игровым режимом, в котором нужно отражать атаки монстров на Камуру. По сути, это довольно стандартный Tower Defense, где игроки расставляют на отдельных точках осадные орудия и с их помощью пытаются не дать чудищам добраться до ворот деревни. Пожалуй, для одного игрока он покажется совсем скучным, а вот в компании трёх других охотников может неплохо развлечь — когда у каждого есть своя роль на поле боя, а оборона территории заранее спланирована и происходит по тактике.

А если вам захочется отточить свои боевые навыки или обучиться мастерству владения конкретным оружием, то можно в любой момент отправиться в специальную тренировочную локацию, пройти несколько обучающих миссий или обратиться за помощью к очень детальному справочнику, где подробно описываются все игровые механики и находятся полезные советы для новичков.

Очередной успех Capcom

Monster Hunter Rise — это большая, красивая и до мелочей проработанная игра. В сравнении с World она стала быстрее и пополнилась новыми интересными механиками, но значительно потеряла в кинематографичности и сюжетной подаче. Что особенно приятно, она восхитительно выглядит и стабильно работает на Nintendo Switch — причём как в портативном, так и в стационарном режиме.

Контента в игре хватит на несколько десятков часов, а в ближайшее время Capcom начнёт выпускать масштабные обновления, добавляя в Rise новых монстров, предметы и сюжетные вставки. Игра определённо стоит покупки, однако если у вас нет гибридной консоли от Nintendo, то не стоит отчаиваться — уже через год она выйдет на PC, и к ней приобщаться ещё миллионы увлечённых охотников на чудовищ. Остаётся лишь дождаться релиза.

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