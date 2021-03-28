Москва, , 11:17 — REGNUM Российский боец смешанного стиля (ММА) Сергей Харитонов считает, что боксеру Александру Поветкину не нужно заканчивать карьеру, после проигранного им нокаутом боя-реванша британцу Диллиану Уайту. Его мнение на эту тему 28 марта приводит ТАСС.

«Всегда очень переживаю за Сашу. Непростое поражение, плюс этот коронавирус точно сказался. Саше нельзя пороть горячку, нельзя уходить», — сказал он.

Также Харитонов высказал уверенность в том, что Поветкин еще может собраться и вернуться на профессиональный ринг.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно Александр Поветкин после поражения нокаутом от британского спортсмена Диллиана Уайта может завершить свою профессиональную карьеру.

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