Вашингтон, , 11:00 — REGNUM Специалисты американского аэрокосмического агентства NASA начали подготовку к первому полёту винтокрылого летательного аппарата Ingenuity на Марсе. Об этом сообщает портал SpaceNews.

Малый 1,8-килограммовый вертолёт Ingenuity был доставлен на Марс вместе с ровером Perseverance. Планируется, что вертолёт совершит несколько коротких перелётов, которые должны будут проверить возможность использования подобных аппаратов в разряженной атмосфере Марса.

Сотрудник Лаборатории реактивного движения NASA Фара Алибей рассказала, что специалисты миссии Mars 2020 начали процесс развёртывания вертолёта Ingenuity. В настоящее время с летательного аппарата снято покрытие, которое защищало его во время космического полёта.

Далее марсоход Perseverance должен удалиться от Ingenuity на достаточное расстояние. После заряда солнечной батареи вертолёт будет готов к первому полёту, который запланирован на 8 апреля. Ожидается, что Ingenuity поднимется на высотку около 3 метров.

Если первый полёт окажется успешным, то Ingenuity предстоит ещё несколько испытаний. Камеры марсохода Perseverance будут следить за перемещениями вертолёта в течение месяца. После этого миссия Ingenuity будет прекращена, а марсоход продолжит выполнение основной научной программы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, марсоход Perseverance совершил посадку на поверхность Марса 18 февраля 2021 года.

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