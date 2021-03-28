Донецк, , 11:16 — REGNUM В Донецкой Народной Республике за сутки в результате проведенных исследований выявили 56 инфицированных SARS-CoV-2, сообщили 28 марта в пресс-службе министерства здравоохранения.

«У 38 пациентов диагноз COVID-19 установлен клинико-эпидемиологически», — добавили в министерстве.

С начала пандемии в Республике выявили 28 697 случаев заражения. 20 972 инфицированных выздоровели, 2229 — скончались. На данный момент 5496 человек получают лечение.

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За сутки зарегистрировали 66 пациентов с диагнозом «пневмония», 52 из них госпитализировали. На лечении с диагнозом «пневмония» находятся 954 пациента, 484 из них — на кислородной поддержке. За сутки число пациентов, нуждающихся в кислородной поддержке увеличилось на 19 человек.

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Напомним, в предыдущие сутки в Донецкой Народной Республике выявили почти 200 носителей коронавирусной инфекции.