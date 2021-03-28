Симферополь, , 10:41 — REGNUM Сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крымского региона Роман Чегринец считает, что слова украинского вице-премьера Алексея Резникова о выселении из Крыма российских граждан в том случае, если Украина снова оккупирует полуостров, продиктованы истерикой из-за невозможности возвращения Крыма под контроль Киева. Об этом Чегринец заявил сегодня, 28 марта, в интервью РИА Новости.

Напомним, что вице-премьер Украины Алексей Резникоов заявил, что если Киеву удастся заполучить Крым, то все граждане России будут выселены. Также он заявил, что все граждане России, которые живут на полуострове — это «военные преступники». Резников пригрозил Москве ответственностью в международном правовом плане.

Чегриенц считает, что слова Резникова — это истерика киевского русофоба, причем истерика бессильная, так как на Украине прекрасно понимаю — Крым им никогда не вернуть.

«Очередной киевский русофоб стучит ножками и трясет кулаками как разбалованный истеричный ребенок. Все их заявления продиктованы злобой и истерикой, так как на Украине все давно понимают, что никакого возвращения полуострова под контроль Украины никогда не будет», — сказал сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крымского региона.

Также Чегринец считает, что заявление Резникова только усугубляет раскол самого украинского общества и приближает неминуемый распад Украины.