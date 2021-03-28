Нью-Йорк, США, , 10:42 — REGNUM Североамериканская Национальная хоккейная лига (НХЛ) определила трех звезд прошедшего игрового дня. Об этом 28 марта сообщает пресс-служба НХЛ.

Первой звездой дня стал голкипер клуба «Аризона Койтотс» Эдин Хилл, который сыграл «на ноль» в матче с командой «Сан-Хосе Шаркс» (4:0), отразив 34 из 34 бросков по своим воротам.

Второй звездой дня признан чешский форвард команды «Каролина Харрикейнз» Мартин Нечас, набравший четыре (2 шайбы + 2 результативные передачи) очка в победном для своего клуба матче с «Тампа-Бэй Лайтингз» (4:3).

Третьей звездой дня стал нападающий «Флориды Пантерз» Картер Вераге, который смог четыре (3 шайбы + результативная передача) очка в победном для своей команды матче с «Даллас Старз» (4:3 ОТ). Игрок оформил в основное время хет-трик и отдал голевую передачу в овертайме.