Сингапур, , 10:28 — REGNUM Сингапурская компания Sunseap Group завершила строительство солнечной электростанции Woodlands на плавучей платформе в Джохорском проливе. Об этом сообщает журнал Renewable Energy.

Для строительства электростанции Woodlands мощность 5 МВт потребовалось около года. Всего на плавучую платформу было установлено более 13 тысяч солнечных панелей и 40 инверторов.

«Это важная веха для Sunseap, мы считаем, что морское пространство предлагает огромные возможности для использования солнечной энергии в густонаселенных городах с ограниченными земельными ресурсами. Преимуществом таких платформ является свободный доступ к солнечным лучам, а также низкий риск повреждения станции в результате вандализма», — отметил генеральный директор Sunseap Group Франк Фуан.

В настоящее время в городе-государстве Сингапуре реализуется ещё несколько проектов плавучих солнечных электростанций. Крупнейшей из таких станций должна стать система мощностью 60 МВт, строительство которой началось в 2020 году на водохранилище на границе Сингапура и Малайзии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2018 года в Ирландском море была запущена самая крупная в мире плавучая ветряная электростанция датской компании Ørsted.

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