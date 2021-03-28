Лос-Анджелес, США, , 10:41 — REGNUM Баскетбольный клуб «Лос-Анджелес Клипперс» уверенно обыграл команду «Филадельфия Сикерс» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом 28 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра прошла на паркете площадки «Стэйплс-центр» в Лос-Анджелесе и закончилась победой хозяев со счетом 122:112.

При этом наиболее результативным игроком встречи стал лёгкий форвард «Филадельфии» Тобиас Харрис, который сумел набрал за матч 29 очков.

В составе «Клипперс» самым результативным оказался лёгкий форвард Кавай Леонард, набравший за игру 28 очков.

Отметим, эта победа стала для «Клипперс» пятой подряд, команда 30 марта сыграет с «Милуоки Бакс». «Филадельфия» этим поражением прервала серию из четырех побед подряд и 31 марта сыграет с «Денвер Наггетс».