Минск, , 10:20 — REGNUM В Белоруссии 27 марта были задержаны 244 человека. Список задержанных был опубликован на сайте белорусской правозащитной организации «Весна».

12 человек задержали в городе Новогрудок, по два человека задержали в Бресте и Солигорске, по одному — в Барановичах, Гомеле, Могилеве и Новополоцке. Остальные были задержаны в Минске.

Напомним, накануне, 27 марта в Минске в 14:00 планировалось начало массовой акции оппозиционно настроенных граждан.

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