Монреаль, Канада, , 10:19 — REGNUM Хоккейный клуб североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Монреаль Канадиенс» заключил контракт новичка с нападающим Коулом Кофилдом. Об этом 28 марта сообщает пресс-служба канадской команды.

Уточняется, что соглашение с 20-летним американским хоккеистом заключено на срок в три года. При этом игрок был выбран «Монреалем» на драфте НХЛ-2019 под общим 15-м номером.

Отметим, в нынешнем сезоне Коул Кофилд выступал за команду университет Висконсина в студенческом чемпионате по хоккею (NCAA), набрав 52 (30 шайб + 22 результативные передачи) очка в 31 матче. При этом игрок стал лучшим бомбардиром и снайпером чемпионата студентов.