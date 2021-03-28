Донецк, 28 марта, 2021, 10:06 — ИА Регнум. Вооруженные силы Украины восемь раз за сутки нарушили перемирие в Донецкой Народной Республике, сообщили 28 марта в пресс-службе представительства ДНР в СЦКК.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

Украинская армия в минувшие сутки атаковала Горловку (поселок шахты имени Гагарина), Зайцево, Васильевку, Веселое, Яковлевку, Ленинское, Октябрь, выпустив по указанным населенным пунктам 58 единиц боевых припасов.

По территории ДНР был открыт огонь из минометов калибра 120 и 82 мм, гранатометов РПГ/СПГ и АГС, и стрелкового оружия.

Жертв среди мирных граждан и разрушений инфраструктуры в результате обстрелов не фиксировалось.

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Напомним, в предыдущие сутки украинская армия три раза нарушила перемирие в Донецкой Народной Республике.

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