Новый Орлеан, США, , 10:06 — REGNUM Баскетбольный клуб «Нью-Орлеан Пеликанс» переиграл команду «Даллас Маверикс» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом 28 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра прошла на паркете площадки «Смути Кинг-центр» в Новом Орлеане и закончилась победой хозяев со счетом 112:103.

Наиболее результативным игроком встречи стал форвард «Пеликанс» Зайон Уильямсон, который сумел набрал за матч 38 очков.

У «Далласа» самым результативным оказался защитник Тим Хардуэй-младший, набравший за игру 30 очков.

Отметим, эта победа стала для «Сакраменто» четвертой подряд, клуб 30 марта сыграет с «Сан-Антонио Спёрс». «Кливленд» потерпел второе подряд поражение и в этот же день сыграет с «Юта Джаз».