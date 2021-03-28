Москва, 28 марта, 2021, 09:59 — ИА Регнум. Повысить уровень защиты данных при использовании смартфона можно с помощью настройки доступа приложений к микрофону, камере и другим функциям устройства. Об этом сообщил старший специалист по тестированию цифровых продуктов Роскачества Сергей Кузьменко агентству «Прайм».

Иван Шилов ИА REGNUM Смартфон

Эксперт рассказал, что сбором данных занимается большинство мобильных приложений. Часть из этих данных не является обязательной для работы приложения — они используются в рекламных целях разработчиками приложений.

Для минимизации количества собираемой информации нужно отключить доступ приложений к микрофону, динамикам, камере и данным о геолокации. Это можно сделать в настройках смартфона в разделе «Приложения».

Также сбором данных могут заниматься шпионские вредоносные программы, которыми может быть заражено устройство. Для защиты от таких программ Кузьменко порекомендовал своевременно обновлять антивирус на смартфоне, не переходить по подозрительным ссылкам, а также изучать отзывы на приложения перед их установкой.