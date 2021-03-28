Душанбе, , 09:53 — REGNUM В соответствии с решением штаба по усилению противоэпидемических мер по предотвращению распространения коронавирусной инфекции, в Таджикистане разрешили проводить свадьбы с участием до ста человек, сообщает информационное агентство «Ховар».

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Решение было принято 27 марта и в соответствии с ним «разрешается проведение свадеб с участием до ста человек с соблюдением санитарных и противоэпидемических мер».

Принять меры для соблюдения санитарных и противоэпидемических мер поручили министерствам, ведомствам, организациям, предприятиям независимо от подчиненности и форм собственности, а также физическим лицам. Кроме того, министерству здравоохранения и социальной защиты населения Таджикистана и местным исполнительным органам власти поручили принять меры по обеспечению и соблюдению санитарных и противоэпидемических мер.

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Напомним, 22 марта в Таджикистане началась вакцинация от коронавирусной инфекции.

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