Боровск, Калужская область, 28 марта 2021, 09:55 — REGNUM В Боровском районе погиб 55-летний мужчина при заготовки леса, сообщили 28 марта корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственном управлении СК России.
По предварительным данным, отец и сын трудоустроились к одному из индивидуальных предпринимателей Боровского района, занимающегося заготовкой леса. 27 марта при валке леса дерево упало на старшего из них, причинив телесные повреждения, не совместимые с жизнью.
В настоящее время правоохранителями проведён осмотр места происшествия, опрошены очевидцы, проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего.
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