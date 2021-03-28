Боровск, Калужская область, 28 марта, 2021, 09:55 — ИА Регнум. В Боровском районе погиб 55-летний мужчина при заготовке леса, сообщили 28 марта корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственном управлении СК России.

Kaluga.sledcom.ru Место происшествия

По предварительным данным, отец и сын трудоустроились к одному из индивидуальных предпринимателей Боровского района, занимающегося заготовкой леса. 27 марта при валке леса дерево упало на старшего из них, причинив телесные повреждения, не совместимые с жизнью.

В настоящее время правоохранителями проведён осмотр места происшествия, опрошены очевидцы, проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего.