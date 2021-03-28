Лас-Вегас, США, , 09:36 — REGNUM Бразильский боец смешанного стиля Висенте Луке досрочно одержал верх над представителем США Тайроном Вудли в поединке на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) UFC 260, проходившего в Лас-Вегасе. Об этом 28 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Бой в полусреднем весе закончился уже в первом раунде, когда бразилец провел своему оппоненту удачный удушающий прием, чем заставил американца капитулировать.

Отметим, это двадцатая победа (18 — досрочно) в активе 29-летнего Висенте Луке при семи поражениях. Для Тайрона Вудли данное поражение стало седьмым при 19 (12 — досрочно) выигранных поединках.