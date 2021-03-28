Пекин, , 09:31 — REGNUM Расходы Китая на фундаментальные исследования достигнут рекордно высокого уровня в период с 2021 по 2025 год. Об этом сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на данные Министерства науки и техники КНР.

В 2019 году правительство Китая потратило на финансирование фундаментальных исследований около 133,6 млрд юаней ($20,4 млрд). Доля расходов на фундаментальные исследования от всех расходов на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы составила более 6%.

По итогам 2020 года расходы на фундаментальные исследования превысили 150 млрд юаней ($22,9 млрд). Планируется, что в период 14-й пятилетки (2021−2025 гг.) доля расходов на фундаментальные исследования вырастет до 8% от общих расходов на НИОКР.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в феврале министр науки и техники КНР Ван Чжиган заявил, что в период 13-й пятилетки (2016−2020гг.) в Китае расходы на фундаментальные расходы выросли в два раза.

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