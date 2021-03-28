Сакраменто, США, , 09:36 — REGNUM Баскетбольный клуб «Сакраменто Кингз» переиграл команду «Кливленд Кавальерс» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом 28 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра прошла на паркете площадки «Голден Уан-центр» в Сакраменто и закончилась победой гостей со счетом 100:98.

Наиболее результативным игроком встречи стал разыгрывающий «Кингз» Де'Аарон Фокс, который набрал за матч 36 очков.

В составе «Кливленда» самым результативным оказался защитник Коллин Секстон, набравший за игру 26 очков.

Отметим, эта победа стала для «Сакраменто» четвертой подряд, клуб 30 марта сыграет с «Сан-Антонио Спёрс». «Кливленд» потерпел второе подряд поражение и в этот же день сыграет с «Юта Джаз».