Кишинёв, 28 марта 2021, 09:36 — REGNUM Партия вакцины от коронавируса AstraZeneca (50,4 тыс. доз) из Румынии была доставлена вечером 27 марта в столицу Молдавии. Об этом сообщила на своей странице в социальной сети Facebook президент Молдавии Майя Санду.
Молдавский лидер также выразила благодарность в адрес президента Румынии Клауса Йоханниса и в адрес главы румынского правительства Флорина Кыцу и поблагодарила Румынию «за эту щедрую поддержку».
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Напомним, 27 февраля Молдавия получила от Румынии первую партию (21 600 доз) вакцины от коронавируса компании AstraZeneca.