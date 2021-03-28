Кишинёв, , 09:36 — REGNUM Партия вакцины от коронавируса AstraZeneca (50,4 тыс. доз) из Румынии была доставлена вечером 27 марта в столицу Молдавии. Об этом сообщила на своей странице в социальной сети Facebook президент Молдавии Майя Санду.

«Румыния передала Молдове еще 50 400 доз вакцины от COVID-19. Этот транш позволяет нам продолжить и ускорить процесс вакцинации, чтобы защитить жизни как можно большего числа граждан», — написала она.

Молдавский лидер также выразила благодарность в адрес президента Румынии Клауса Йоханниса и в адрес главы румынского правительства Флорина Кыцу и поблагодарила Румынию «за эту щедрую поддержку».

«Каждая партия вакцины, полученная Республикой Молдова, означает для нас надежду на то, что мы остановим пандемию и что мы приближаемся к тому дню, когда мы сможем вернуться к нормальной жизни», — добавила политик.

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Напомним, 27 февраля Молдавия получила от Румынии первую партию (21 600 доз) вакцины от коронавируса компании AstraZeneca.