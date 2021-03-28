Лас-Вегас, США, , 09:17 — REGNUM Российский боец смешанного стиля (ММА) Абубакар Нурмагомедов одержал верх над представителем США Джаредом Гуденом в бою на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) UFC 260, проходившем в Лас-Вегасе. Об этом 28 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM.

По итогам всех трех заявленных раундов судьи единогласным решением присудили победу в поединке российскому спортсмену.

Данная победа — первая для Абубакара Нурмагомедова в UFC, свой первый бой в данной организации он проиграл.

Отметим, по итогам поединка в активе 31-летнего российского бойца стало 16 (10 — досрочно) побед в ММА при трех поражения. Для 27-летнего Гудена это поражение стало шестым при 13 (девять — досрочно) победах.