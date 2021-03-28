Москва, 28 марта, 2021, 09:14 — ИА Регнум. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что лето 2021 года в России будет «персиковым» — средняя температура воздуха ожидается на один-два градуса выше нормы. Об этом он заявил в интервью URA.RU.

Кузьма Петров-Водкин. Полдень. Лето. 1917

По словам Тишковца, синоптики считают, что лето 2021 года будет очень теплым. В июне и августе количество осадков будет в пределах нормы, июль может оказаться засушливым.

«Лето будет достаточно хорошим. Лето будет оранжевое <…>. Я бы назвал его персиковым», — сказал Тишковец.

В целом такая погода очень хорошо подойдет для отпусков в Центральной России. Вполне вероятно, что такая благоприятная метеорологическая ситуация очень хорошо скажется на урожае.