Нью-Дели, , 09:10 — REGNUM Запуск спутника дистанционного зондирования Земли GISAT-1 перенесён с 28 марта на апрель, заявил глава Индийской организации космических исследований (ISRO) Кайласавадиву Сиван. Об этом сообщает газета The Tribune.

Первоначально ISRO планировала запустить спутник GISAT-1 посредством индийской ракеты-носителя GSLV-F10 в марте 2020 года. Запуск несколько раз переносился, очередная попытка была назначена на 28 марта 2021 года.

За день до запуска в ISRO объявили об отмене операции. Глава ISRO объяснил, что задержка связана с незначительными техническими проблемами со спутником и ракетой-носителем. Планируется, что пуск состоится в середине апреля.

GISAT-1 станет первым спутником дистанционного зондирования Земли, который будет выведен на геосинхронную орбиту посредством ракеты-носителя GSLV-F10. GISAT-1 и последующие спутники этой группировку будут использоваться для предупреждения о стихийных бедствиях, а также в сфере сельского и лесного хозяйства.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 28 февраля Индия запустила ракету-носитель PSLV-C51 с полезной нагрузкой из 19 спутников.

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