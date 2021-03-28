Оклахома-сити, США, , 09:17 — REGNUM Баскетбольный клуб «Бостон Селтикс» уверено обыграл команду «Оклахома-Сити Тандер» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом 28 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра прошла на паркете площадки «Чизпик Энерджи-Арена» в Оклахома-Сити и закончилась победой гостей со счетом 94:111.

Наиболее результативным игроком встречи оказался легкий форвард «Бостона» Джейсон Тейтум, который набрал за матч 27 очков.

У «Оклахомы» самым результативным стал французский разыгрывающий Тео Маледон, на счету которого 22 очка, набранные во встрече. Его коллега по клубу — центровой Мозес Браун — оформил в игре впечатляющий дабл-дабл с 21 очком и 23 подборами.

Отметим, эта победа стала для «Бостона» второй подряд, клуб 30 марта сыграет с «Нью-Орлеан Пеликанз». «Оклахома» потерпела второе подряд поражение и в этот же день сыграет с «Даллас Маверикс».