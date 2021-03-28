Сборная России с дублем Дзюбы обыграла Словению в матче отбора ЧМ (обзор)
Сочи, Краснодарский край, 28 марта, 2021, 09:16 — ИА Регнум. Сборная России по футболу переиграла национальную команду Словении в отборочном турнире чемпионата мира 2022 года. Видеобзор встречи 28 марта размещен на канале «МатчТВ» в видеохостинге Youtube.
Дарья Антонова ИА REGNUM
Артём Дзюба
Игра проходила в Сочи и закончилась победой российской команды со счетом 2:1.
В составе сборной России оформил дубль нападающий и капитан команды Артем Дзюба (26-я и 35-я минуты), автором единственного мяча словенцев стал полузащитник Йосип Иличич (36-я).
Отметим, по итогам матча в активе сборной России стало шесть очков, что позволяет ей находиться на первом месте в турнирной таблице группы Н.