Гибралтар, Великобритания, , 09:15 — REGNUM Видео, на котором запечатлен нокаут, в который британский боксер Диллиан Уайт отправил во время боя-реванша российского спортсмена Александра Поветкина, появилось в интернете. Оно 28 марта размещено в Twitter-аккаунте стримингового сервиса DAZN Boxing.

На выложенном в Сеть видеоролике видно, как британец в четвертом раунде проводит точный правый прямой удар рукой Поветкину, чем потрясает своего оппонента и отбрасывает его на канаты ринга. После этого Уайт снова наносит пытающемуся защищаться российскому спортсмену точный правый боковой в челюсть и, наступая, добавляет точный левый боковой, после чего Поветкин падает на пол ринга.

https://twitter.com/DAZNBoxing/status/1375949464431640576

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Александр Поветкин проиграл нокаутом британцу Диллиану Уайту в бою-реванше за титул временного чемпиона по версии Всемирного боксёрского совета (WBC).

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