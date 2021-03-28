Осло, , 08:40 — REGNUM Норвежское издание Resett пишет, что евробюрократы совершенно зря пытаются принизить достижения российской науки и, в частности, вакцину «Спутник V» — Евросоюзу все равно придется обратиться к России с просьбой продать эту вакцину странам — членам.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: скандалы с вакцинами и рост числа умерших — трансляция»

Издание подвергает критике то высокомерие и снисходительность, с которыми власти Евросоюза относятся к российской науке и это при том, что российская наука лидирует в таких научных областях, как физика, химия, фармакология, бесспорно лидерство России в аэрокосмической промышленности и в военных технологиях.

Евробюрократы поступают очень недальновидно, когда называют классическую векторную вакцину, какой является «Спутник V» неким «подозрительным коктейлем».

«Принижать русских — в лучшем случае наивность, в худшем — преднамеренная ложь. ЕС остался в дураках в борьбе за дозы вакцины», — пишут авторы статьи.

При этом в статье отмечается, что к счастью для Евросоюза, прагматичность русских позволяет им не фокусироваться на том, что в их адрес говорилось раньше. Кроме того, русские почему-то любят жителей Евросоюза, даже несмотря на то, что ЕС постоянно вводит против России санкции.