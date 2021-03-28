Вашингтон, , 08:36 — REGNUM Американская компания Microsoft ведёт переговоры о покупке мессенджера Discord. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в отрасли.

По данным издания, переговоры находятся на продвинутой стадии, а сделка может быть завершена уже в апреле. Отмечается, что стоимость сделки может превысить $10 млрд.

В этом случае эта сделка станет вторым по стоимости приобретением Microsoft. В 2016 году Microsoft выкупила социальную сеть LinkedIn за $26,2 млрд.

Мессенджер Discord был выпущен одноимённой компанией в 2015 году. Изначально он позиционировался как мессенджер для геймеров, однако на фоне пандемии новой коронавирусной инфекции сервис стал использоваться для общения коллег по работе, студентов и школьников.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июле 2020 года директор компании Discord Джейсон Цитрон заявил, что мессенджером ежемесячно пользуется более 100 млн человек.

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