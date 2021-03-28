Лас-Вегас, США, , 08:40 — REGNUM Камерунский боец смешанного стиля (ММА) Фрэнсис Нганну победил досрочно представителя США Стипе Миочича в поединке на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) UFC 260 в Лас-Вегасе и стало новым чемпионом организации в тяжёлом весе. Об этом 28 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Во втором раунде камерунец провел удачный прямой удар левой рукой в голову американцу, чем отправил его на пол октагона и, прижав Миочича к сетке, стал добивать своего оппонента.

Несмотря на это, американец смог встать и продолжить поединок, однако несколько последовавших за этим точных прямых ударов Нганну довершили дело и Миочич отправился в нокаут.

Отметим, эта победа стала 16-й (все — досрочно) для 34-летнего Нганну при трех поражениях. Для 38-летнего Миочича это поражение стало четвертым при 20 выигранных боях (15 — досрочно).