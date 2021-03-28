Бишкек, , 08:40 — REGNUM В Киргизии за сутки выявили 146 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщили 28 марта в пресс-службе республиканского штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

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С начала пандемии в стране зарегистрировали 88 092 случая заражения, 1495 из них оказались смертельными (за сутки скончался один человек). 84 600 человек выздоровели (63 за сутки).

1048 инфицированных находятся на лечении: 528 в условиях стационаров медицинских учреждений, 520 — лечатся амбулаторно.

За сутки зарегистрировали пять случаев заражения коронавирусом медицинских работников, 4238 случаев инфицирования было зарегистрировано с начала пандемии. 4196 медработников выздоровели.

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Напомним, в предыдущие сутки в республике зарегистрировали 88 случаев заражения коронавирусной инфекцией.