Гибралтар, Великобритания, , 08:20 — REGNUM Боксер из Великобритании Диллиан Уайт готов к проведению третьего боя с российским спортсменом Александром Поветкиным. Об этом 28 марта рассказали в команде представителя Британии.

«Диллиан готов дать Поветкину третий бой, чтобы выяснить, кто действительно главный в этом противостоянии», — приводит слова представителя команды Уайта ТАСС.

Также он подчеркнул, что такой поединок может состояться тогда, когда российский боксёр восстановится.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Александр Поветкин после поражения нокаутом от британского спортсмена Диллиана Уайта может завершить свою профессиональную карьеру.

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