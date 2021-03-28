Киев, , 08:19 — REGNUM Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что на Украине вакцинация от коронавирусной инфекции происходит медленнее, чем было запланировано. Об этом он рассказал в интервью «Радио Свобода» (СМИ-иностранный агент), опубликованном 27 марта.

«Мы отстаем почти в два раза (немного меньше — в 1,8 раз) от того плана [вакцинации], который мы наметили», — заявил Степанов.

Он также добавил, что это связано с вопросом организации работы прививочных пунктов.

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Напомним, по данным от 27 марта, на Украине прививку от коронавируса получили более 192 тысяч человек. Лишь один из них завершил вакцинацию, получив две дозы препарата.