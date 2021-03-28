Москва, , 08:13 — REGNUM Правительство Москвы начало реставрацию кинотеатра «Форум» на Садовой-Сухаревской. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в социальной сети «ВКонтакте».

Построенный в 1914 году «электротеатр Форум» является одним из трёх старейших кинотеатров города. Два других старейших кинотеатра — «Колизей» и «Художественный» — были восстановлены в 2018 и 2020 годах.

«Теперь настала очередь «Форума», который долгие годы переходил из рук в руки и практически развалился… Теперь у здания будет не только история, но и будущее», — отметил Собянин.

Он добавил, что к моменту начала реставрации здание находится в аварийном состоянии. В некоторых местах обрушилась крыша, полностью разрушена часть здания, в которой располагался зрительский зал. Ожидается, что реставрация будет завершена через три-четыре года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2013 году «Здание электротеатра «Форум» было включено в единый государственный реестр памятников истории и культуры народов России.

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