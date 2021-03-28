Нашвилл, США, , 08:13 — REGNUM «Флорида Пантерз» одержал победу над «Даллас Старз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась в овертайме со счётом 4:3.

В составе «Флориды» хет-трик оформил нападающий Картер Вераге. Ещё один гол забил Аарон Экблад.

В составе «Далласа» точными бросками отметились российский форвард Денис Гурьянов, защитник Йон Клингберг и нападающий Джоэль Л'Эсперанс.

В настоящее время «Флорида» занимает третье место в Центральном дивизионе, на счету команды 46 очков. «Даллас» идёт на седьмом месте с 31 очком.

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