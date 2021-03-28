Амман, , 08:12 — REGNUM Свободную от вирусов «золотую зону» для туристов планируют создать власти Иордании. Об этом 28 марта сообщает издание Arab News.

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По замыслу властей, зона будет включать Вади-Рам, Петру и Мёртвое море, доступ на эти территории будет ограничен. Как заявил министр связи и массовых коммуникаций Сахер Дудин, перед посещением «золотой зоны» туристы в обязательном порядке должны будут пройти вакцинацию от COVID-19. Данное правило будет действовать и для местных поставщиков, а также работников туристической сферы.

Дудин пояснил, что несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию в стране, власти Иордании рассчитывают на получение к концу марта нужного количества вакцин для осуществления массовой вакцинации. По словам Дудина, к лету ситуация в стране должна значительно улучшится и министерство здравоохранения позаботится о том, чтобы «золотая зона» стала безопасной для всех заинтересованных сторон.

Ранее ИА REGNUM сообщало об акциях протеста в Иордании против ограничений, введённых в связи с пандемией COVID-19.

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