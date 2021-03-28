Солт-Лейк-Сити, США, , 08:40 — REGNUM Баскетбольный клуб «Юта Джаз» уверено обыграл команду «Мемфис Гриззлиз» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом 28 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра прошла на паркете площадки «Вивинт Смарт Хоум Арена» в Солт-Лейк-Сити и закончилась победой хозяев со счетом 126:110.

Наиболее результативным игроком встречи оказался защитник «Юты» Донован Митчелл, который набрал за матч 35 очков.

В составе «Мемфиса» самым результативным стал легкий форвард Кайл Андерсон, на счету которого 16 очков, набранных во встрече.

Отметим, эта победа стала для «Юты» пятой подряд, клуб 30 марта сыграет с «Кливленд Кавальерс». «Мемфис» потерпел второе подряд поражение и в этот же день сыграет с «Хьюстон Рокетс».