28 марта 2021 | Время чтения 6 мин

В 2003 году США вторглись в Ирак после того, как на заседании СБ ООН американцами была продемонстрирована фейковая пробирка с белым порошком. Вопрос о выводе иностранных войск из страны до сих пор является предметом споров.

Станислав Тарасов, , 09:12 — REGNUM



U.S. Air Force

Когда иракское новостное агентство Shafaq News со ссылкой на анонимные правительственные источники сообщило, что Багдад официально запросил новый раунд «стратегического диалога» с Вашингтоном по поводу присутствия американских войск в Ираке, при этом уточнялось, что «переговоры могут состояться в апреле», Государственный департамент США воздержался от комментариев. По имеющимся сведениям, в Белом доме обсуждали сценарий переговоров в таком ключе: вести диалог «по продолжению стратегического партнерства с Багдадом или обсуждать механизм вывода войск».

Напомним, что после того, как иракский парламент принял резолюцию о выводе американских войск из страны, в июне и августе прошлого года между сторонами прошли переговоры. Их итоги оценивались общими словами. Типа того, что «суверенитет Ирака имеет первостепенное значение». Но сроки реализации принятых решений не назывались. И вот сейчас пресс-секретарь президента США Джен Псаки в ходе брифинга на борту президентского самолета, направлявшегося в штат Огайо, заявила, что «администрация с апреля действительно планирует возобновить стратегический диалог с Ираком, который прояснит статус коалиционных войск в стране и обсудит наши взаимные интересы по широкому кругу вопросов». По ее словам, «встречи также прояснят, что коалиционные силы находятся в Ираке исключительно с целью тренировки иракских сил, чтобы обеспечить невозможность восстановления ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ)». Из этого следовало, что вопрос о выводе американских войск не значится в предполагаемой переговорной повестке между США и Ираком.

Что касается статуса их военных, то с разъяснениями почему-то выступило турецкое правительственное агентство Anadolu: «Многие иракцы и все, кто следит за иракской повесткой дня, затрудняются определить, в каком статусе американские войска находятся сегодня в Ираке. После вторжения США и Великобритании в Ирак в апреле 2003 года охарактеризовать американские войска в этой стране было несложно: они однозначно были «оккупационными силами». В резолюции Совета Безопасности ООН № 1483, принятой единогласно 22 мая 2003 года, США и Великобритания также были определены как «оккупирующие державы». В октябре 2008 года правительства Ирака и США подписали соглашение о сотрудничестве в области безопасности, предусматривающее вывод американских военных из страны в конце 2011 года. Это соглашение также позволяло Вашингтону сохранить присутствие ограниченного контингента американских военнослужащих на нескольких военных базах с целью обучения иракских военных и оказания материально-технической поддержки.

Бомбардировка Ирака (сс) The U.S. Army

В конце 2011 года американские войска официально были выведены из Ирака. С появлением ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которая в июне 2014 года взяла под свой контроль многие иракские города, Багдад запросил США о поддержке в войне с джихадистами и расширении военного участия. В сентябре 2014 года была создана международная коалиция по борьбе с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) во главе с США, к которым присоединились 82 страны. Война против джихадистов повлекла за собой увеличение количества американских военнослужащих и, естественно, военных баз в Ираке. К концу боевых действий в 2017 году численность американских военнослужащих на девяти военных базах превысила пять тысяч. Однако после того, как в мае 2018 года США решили выйти из ядерного соглашения с Ираном и ужесточили санкции против него, Вашингтон и Тегеран схлестнулись друг с другом, а Ирак стал главной ареной этого противостояния. Конфронтация достигла пика, когда 3 января 2020 года вблизи аэропорта Багдада был убит командующий подразделением «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции Касем Сулеймани, и через два дня после этого события иракский парламент на экстренном заседании принял решение о начале переговоров по выводу американских военнослужащих из страны».

Таким образом, как видно, проблема вывода американских войск из Ирака завязывается на иранскую проблематику. Если бы администрация Байдена продолжала курс на возвращение в иранское ядерное соглашение, то вопрос воспринимался бы в так называемом компромиссном контексте. В сложившейся сейчас ситуации он может оцениваться уже как «бегство США из Ирака под давлением ориентирующихся на Иран шиитских групп в этой стране». Такого позора Вашингтон пытается избежать. К тому же, как дала понять Псаки, есть предлог, чтобы остаться. В мировых СМИ стало появляться много сообщений о возрождении ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Ираке, о росте в стране террористической активности (преимущественно в южных и западных иракских провинциях). Американские военные утверждают, что ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пытается заново выстроить свою структуру и на севере — в районе Иракского Курдистана.

В свою очередь курдская разведка уточняет, что в Ираке находится около 10 тысяч сторонников ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), среди которых 4−5 тысяч бойцов и примерно столько же членов законсервированных ячеек и симпатизирующих. Эрбиль предупреждает, что джихадисты «уже способны осуществлять операции за пределами Ирака, в частности в Сирии». Так формируется сложная цепочка взаимосвязанных факторов. США считают, что их уход из Ирака создаст там «вакуум силы», который заполнит «новый ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ)», вынашивающий проект создания халифата на территории Ирака. При этом указывается, что костяком такого ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) являются иракские сунниты, что вызывает соответствующее противодействие со стороны иракских шиитов и курдов.

Американцы в Ираке (сс) Staff Sgt.Russell Lee Klika. The U.S. Army

Эксперты называют позицию суннитов «историческим парадоксом». В период с 2003 по 2011 годы они выступали против военного присутствия США в Ираке. Однако сейчас многие недовольны выводом американских войск из-за опасений усиления позиций шиитов и курдов. При этом обозначаются и внешние акторы, которые могут вмешаться в ход событий — соседние Турция и Иран. Из этого можно сделать совершенно четкий вывод о позиции Вашингтона по вопросу вывода войск из Ирака: американское военное присутствие должно быть сохранено. В последнее время американские войска в Ираке сдавали свои базы иракским военнослужащим и передислоцировались на объекты в Иракском Курдистане, что не случайно. Но в целом, как утверждают некоторые российские эксперты, «США осуществляют в Ираке определенный эксперимент, хотя до конца не определились, каков там должен быть оптимальный состав их военной группировки или же военных специалистов».

Сейчас проводятся мероприятия зондажного свойства. То есть на предстоящих в апреле переговорах США — Ирак речь будет идти пока только об изменениях в конфигурации американского военного присутствия, окончательные решения еще впереди. Но как бы то ни было, предстоящий раунд переговоров станет первым в своем роде за время правления нынешнего президента США Джо Байдена.