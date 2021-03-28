Вашингтон, , 07:57 — REGNUM Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что его страна осуждает решение Китайской Народной Республики ввести санкции против двух американских физических лиц из-за ситуации вокруг Синьцзян-Уйгурского автономного района. Заявление Блинкена опубликовано на официальном сайте Государственного департамента США.

Напомним, что власти США совместно с Евросоюзом и Канадой ввели санкции против ряда китайских официальных лиц за то, что в китайском Синьцзяне якобы нарушаются права человека. Китай не стал церемониться и ввел ответные санкции.

«Соединённые Штаты осуждают безосновательные санкции КНР в отношении двух членов Комиссии США по международной свободе вероисповедания», — сказал Блинкен.