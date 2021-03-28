Вашингтон, , 07:56 — REGNUM Совместное заявление с осуждением применения силы военными Мьянмы против демонстрантов на акциях протестов опубликовали начальники генштабов 12 стран. Соответствующий документ распространила 27 марта пресс-служба Пентагона.

Руководители генштабов, в том числе председатель Комитета начальников штабов (КНШ) ВС США генерал Марк Милли и его коллеги из Великобритании, Германии и Японии осудили в документе использование силы военными против невооружённых людей на протестных акциях. Отмечается, что использование силовых методов привело к смертельным исходам среди протестующих в Мьянме.

Начальники генштабов напомнили, что профессиональные военные обязаны следовать международным стандартам поведения и защищать народ, которому они служат.

«Мы призываем Вооруженные силы Мьянмы прекратить насилие и работать над тем, чтобы восстановить уважением и доверие со стороны народа Мьянмы, которого они лишились из-за своих действий!» — сказано в заявлении.

Документ подписали также начальники генштабов Австралии, Канады, Греции, Италии, Дании, Нидерландов, Новой Зеландии и Республики Корея.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в результате разгона протестующих военными в Мьянме за сутки погибло около ста человек, в том числе четверо несовершеннолетних.

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