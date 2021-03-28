Луганск, 28 марта 2021, 07:58 — REGNUM Вооруженные силы Украины один раз за сутки нарушили перемирие в Луганской Народной Республике, сообщили 28 марта в пресс-службе представительства ЛНР в СЦКК.
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Украинская армия обстреляла населенный пункт Лозовое, по которому было выпущено три мины из миномета калибра 120 мм, восемь мин — из миномета калибра 82 мм, также населенный пункт был атакован из крупнокалиберного пулемета. Обстрел велся с позиций ВСУ в населенном пункте Светлодарск.
На данный момент информация о пострадавших и разрушениях уточняется.
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Напомним, в предыдущие сутки вооруженные силы Украины обстреляли населенный пункт Золотое-5.