Москва, , 07:43 — REGNUM Общее количество автомобильной техники, произведённое расположенными на территории России заводами, в 2020 году сократилось на 16,6% в годовом исчислении. Об этом свидетельствуют данные отчёта аналитического агентства «Автостат».

По оценкам экспертов, в 2020 году расположенные в России заводы выпустили 1 млн 434,4 тыс. единиц автомобильной техники. В сравнении с 2019 годом этот показатель сократился на 16,6%.

На легковые автомобили пришлось 87% от общего производства автомобильной техники. В сравнении с 2019 годом производство легковых автомобилей сократилось на 17,6%. Производство грузовых и лёгких коммерческих автомобилей упало на 7,7%, производство автобусов — на 18%.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2020 года глава Минпромторга РФ Денис Мантуров заявил, что прогнозируемый уровень падения производства автомобилей в России по итогам 2020 года составляет 15−20%.

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